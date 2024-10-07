Матвиенко заявила о прогнозе на рост доходов бюджета России на 2025 год

В 2025 году предполагается рост доходов российского бюджета до более чем 40 триллионов рублей, это на четыре триллиона больше по сравнению с 2024 годом. При этом расходы превысят доходы, но ненамного, заявила 7 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в палате регионов.

Она отметила, что приоритеты бюджета четко обозначены Президентом России — это социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности, достижение целей специальной военной операции, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, поддержка участников СВО и их семей, а также технологическое развитие экономики и социальной сферы.

«Нынешний «бюджетный пакет» более объемный и амбициозный, чем обычно», — заявила спикер.

По ее словам, в следующем году прогнозируется рост доходов до более чем сорока триллионов рублей — это на четыре триллиона больше по сравнению с 2024 годом. Расходы при этом составят порядка сорока одного с половиной триллиона рублей.