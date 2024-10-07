Названа причина импорта гвоздей из Китая

Исполнительный директор «Лемана ПРО» Марина Фытова в беседе с РБК указала на нецелесообразность в производстве гвоздей только внутри России.

Собеседница обратила внимание на то, что в КНР два завода закрывают в двойном объеме все мировое потребление этих товаров. Как уточнила она, «глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет». По словам Фытовой, «сложно предложить кому-то инвестировать, когда уже в двойном объеме закрыт весь мировой спрос».

Специалист подчеркнула, что производство гвоздей в России не развивалось, поскольку дешевле было купить их в соседней стране. По ее словам, в 90-х несколько производств закрылись, а у других устарело оборудование.

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