Россия продлила сроки приема заявок на обмен активами

«Инвестиционная палата» в очередной раз продлила прием заявок от инвесторов-нерезидентов на участие в обмене заблокированными акциями с российскими владельцами активов. Новой датой окончания процедуры стало 9 октября, а датой окончания расчетов — 11 октября. Об этом говорится в материалах ответственного за работу брокера.

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Ранее датой завершения приема заявок называлось 20 сентября, после — 27 сентября и 4 октября. О решении продлить сроки стало известно в августе.

Процедура, инициированная президентом страны Владимиром Путиным, подразумевает выкуп иностранных ценных бумаг совокупной начальной стоимостью не более 100 тысяч рублей. В общей сложности россияне предложили активов на сумму 35,3 миллиарда рублей, но сделки удалось провести только бумагам стоимостью 8,1 миллиарда.

Замминистра финансов Иван Чебесков оценил результаты обмена как неплохие, но признал, что ожидания от него были выше. По его словам, иностранцы проявили огромный интерес к идее, однако комментарии зарубежных регуляторов о ничтожности сделок охладили их пыл.

Ранее глава департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольга Шишлянникова объяснила, что регулятор готов поддержать новый этап обмена замороженными активами, однако не видит достаточного спроса со стороны нерезидентов.