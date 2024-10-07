ФАС предложила разрешить соглашения о стабилизации цен на все товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила разрешить участникам рынка заключать соглашения о стабилизации цен на любую продукцию, а не только на товары, которые являются социально значимыми. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Чтобы осуществить задумку, ФАС предлагает изменить правительственное постановление, допускающее заключение договоров о стабилизации цен.

«Изменения не коснутся: порядка определения необходимости подписания таких соглашений, позиций товаров, в отношении которых они будут заключаться», — отмечают представители антимонопольной службы.

Подчеркивается, что участие бизнеса в соглашениях останется добровольным. При этом в ФАС считают, что новые правила позволят стабилизировать стоимость товаров и повысить их доступность для россиян.

В июне директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика находится на пике перегрева. При этом, по его словам, пока сложно сказать, как будет происходить охлаждение и замедление.

В октябре Тремасов допустил, что ЦБ может поднять ключевую ставку выше 20%. Он добавил, что цель Банка России — вернуть инфляцию к 4% по итогам 2025-го. А в конце текущего года она может превысить официальный прогноз регулятора в 6,5-7%.