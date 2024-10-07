Эксперт: конфликт на Ближнем Востоке не сможет взвинтить цены на нефть

Рынок нефти больше реагирует не на эскалацию на Ближнем Востоке, а на комментарии США о текущих событиях, повышение цен будет временным, сказал НСН эксперт по энергетике Сергей Пикин. Конфликт на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе не определяет цены на нефть, при этом на рынке нет других предпосылок для увеличения ее стоимости, рассказал в беседе с НСН директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин.

Очередной виток конфликта между Ираном и его союзниками на Ближнем Востоке с одной стороны и Израилем с другой привел к резкому повышению цен на нефть, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли. Как пишет издание, за считанные дни цены выросли на 10%, что существенно больше, чем при предыдущих обострениях ситуации.

Однако Пикин заметил, что рынок нефти в большей степени реагирует на заявления о ситуации.

«Рынок больше реагирует на слова, причем не на заявления Ирана или Израиля, а на то, что говорит президент США Джо Байден или другие значимые в США фигуры. На мой взгляд, это все спекулятивная активность. Как только ситуация нормализуется, мы увидим обратное движение, как это было уже не раз за последний год. Сперва ракеты и беспилотники обостряли ситуацию, а потом цены откатываются даже ниже, чем были. Долгосрочной или среднесрочной тенденции не видно, скорее, чисто спекулятивная активность. Как только негативные новости перестанут поступать в топку, рост цен начнет снижаться», - заявил он.

Как добавил собеседник НСН, глобально на рынке сегодня нет предпосылок для роста цен.

«Это же рынок фьючерсов, рынок финансового инструмента, определенная игра на биржах. Всем этим управляет большой капитал. Пока причин для роста цен нет, потому что все факторы, которые были под вопросом на рынке нефти, там и остаются. Это экономика Китая, то, как дальше будут снижаться ставки ФРС. Многие говорят, что в следующем году будет переизбыток предложения, он оценивается по-разному. Поэтому цены не то, чтобы смотрят высоко вверх», - заключил он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил «Радиоточке НСН», что снижению цен на нефть способствуют западные СМИ, искусственно раздувая связанные с Китаем и Ближним Востоком инфоповоды. По его словам, снижение стоимости топлива выгодно также правящей Демократической партии США.