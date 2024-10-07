Объяснено резкое сокращение числа пенсионеров в России

Переходный период пенсионной реформы и тенденция к более позднему выходу на пенсию привели к сокращению числа пенсионеров в России, рассказала «Газете.ру» сенатор Ольга Епифанова.

В 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию выходят только те россияне, кому она положена досрочно, напомнила Епифанова. По ее словам, когда пенсионная реформа завершится, ситуация начнет выравниваться.

Кроме того, по ее словам, граждане стали дольше работать. Численность работающих пенсионеров за прошлый год сократилась лишь на 45,9 тысячи человек, тогда как в 2022 году - на 600 тысяч, сообщила сенатор. По ее словам, возрастная планка активно работающих пенсионеров сместилась в сторону 63-64 лет.

Епифанова призвала различать понятия «число пенсионеров» и «доля пенсионеров». Число пенсионеров может сокращаться, тогда как их доля растет, и это общемировая тенденция, подчеркнула она.

По данным Социального фонда, за 2023 год пенсионеров в России стало меньше на 700 тысяч человек. По состоянию на июль 2024 года, в стране насчитывается порядка 41 млн пенсионеров. Более 7,8 млн пенсионеров работают. Количество неработающих пенсионеров — чуть более 33,2 млн человек.