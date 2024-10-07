ЦБ выпустил золотую инвестиционную монету "Георгий Победоносец"

Банк России 7 октября 2024 года выпустил в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей, говорится в сообщении регулятора.

Золотая монета имеет форму круга диаметром 30 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г, проба - 999. Тираж монеты - до 100 тыс. штук. Она изготовлена качеством "анциркулейтед".

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "100 рублей", дата "2024 год", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

Банк России напоминает, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.