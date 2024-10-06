Судно с российскими удобрениями сочли «мегабомбой»

Грузовое судно под флагом Мальты Ruby с российскими удобрениями на основе нитрата аммония несколько недель не может зайти в какой-либо европейский порт, хотя оно было повреждено и нуждается в ремонте. Об этом сообщает The New York Times.

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В публикации отмечается, что судно вышло из порта в Кандалакше в Мурманской области 22 августа и должно было доставить нитрат аммония в Африку. В пути балкер сел на мель и получил повреждения корпуса, гребного винта и руля, что вынудило капитана начать курсировать у берегов стран Северной Европы в поисках помощи.

Небольшой ремонт судну разрешили сделать в Норвегии, после чего оно двинулось дальше на буксире.

Экипажу Ruby запретили войти в один из портов Литвы, потребовав перед этим выгрузить нитрат аммония. В Великобритании судно также не дали пришвартоваться из-за колонки экс-посла Литвы в королевстве Эйтвидаса Баярунаса, который утверждал, что балкер является «плавающей мегабомбой».

В августе префектура французской провинции Ла-Манш издала приказ, запрещающий российскому фрегату «Штандарт» заходить в порт Гранвиль, а также в другие порты департамента.