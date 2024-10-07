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Еврокомиссар Джентилони: ЕС нуждается в сильных международных банках

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что геополитическая напряженность влияет на экономику еврозоны. Об этом он сообщил перед встречей министров финансов ЕС в Люксембурге, передает Reuters .

В ЕС оценили влияние конфликтов на Ближнем Востоке на экономику ЕС
© Газета.Ru
«Геополитическая неопределенность, особенно в связи с ценами на нефть, сказывается на нашей экономике», — отметил Джентилони.

По словам еврокомиссара, это может повлиять на инфляцию, но пока такого эффекта не наблюдается.

«Инфляция определенно снижается», — подчеркнул он.

Джентилони также прокомментировал возможную сделку между UniCredit и Commerzbank, подчеркнув необходимость сильных и конкурентоспособных на международном уровне банков в ЕС.

До этого стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на глобальные рынки.

Экономика
Паоло Джентилони
ЕС