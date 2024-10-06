В России выросли продажи виски

В России все больше предпочитают пить виски отечественного производства. Продажи импортного тоже растут и уже достигли докризисного уровня, но российский виски набирает популярность за счет цены - его можно купить немногим дороже, чем водку. Впрочем, до водки виски еще далеко - по итогам 2024 года этот напиток займет максимум 4% от общих продаж крепкого алкоголя, считают эксперты.

© Российская Газета

В физическом выражении продажи виски в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году выросли на 28%, а в деньгах - на 33%, подсчитали в Luding Group (импортер алкоголя). Бутылку российского виски 0,7 литра можно купить в среднем меньше чем за 700 руб., а ирландского или шотландского - около 2 тыс. руб.

Отечественный виски стоит немногим дороже водки, а статус напитка уже совсем другой - отсюда и рост популярности, говорит глава Ассоциации производителей "Русской водки" Владислав Спирин. Свою растущую долю рынка напиток отнимает не только у водки, но и у коньяка. У ирландского или шотландского виски другой потребитель в силу того, что он значительно дороже. Поэтому рост производства и продаж внутри России никак не мешает импорту, отмечает Спирин. В перспективе пары лет доля виски может вырасти даже до 5%. При этом импорт в этом году упал примерно на 30%. В прошлом году он активно восстанавливался, и к концу года на рынке сформировался избыток примерно в 2 млн дал. Теперь эти излишки постепенно распродаются.

Потребителю водка в итоге обойдется дороже, ведь она требует закуски, в отличие от виски, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Потом людям пока важно само слово виски, а не технология и сырье. По его мнению, на коктейли с виски потребитель переходит в том числе с пивных и слабоалкогольных напитков. На слабоалкогольные коктейли втрое выросли акцизы, а за пивными напитками ужесточается контроль. Шапкин прогнозирует, что категория вырастет вдвое в ближайшие три года.