Банк России поднял курс евро выше 105 рублей

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро выше 96 и 105 рублей соответственно, следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

Рубль снизился к американской валюте на 1,19 рубля, до 96,09, к европейской — на 57 копеек, до 105,31 рубля.

По словам аналитика «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке, обусловленном сокращением экспортной выручки из-за снижения нефтяных цен, а также санкций, которые влияют и на восстановившийся импорт.

Ранее в числе факторов, влияющих на ослабление курса рубля, эксперты называли также валютное фондирование и рост расходной части бюджета. Некоторые из них допускают более серьезное ослабление нацвалюты до уровней 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро уже к концу этого месяца.