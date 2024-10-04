Роберт Кийосаки призвал скупать биткоин

Знаменитый американский инвестор Роберт Кийосаки призвал всех скупать биткоин, назвав фиатные (обычные) деньги «фальшивыми».

В подкасте The Rich Dad Channel Кийосаки обсуждал проблематику криптовалют и экономики с основателем криптосервиса Pomp Investments Энтони Помплиано. Эксперты пришли к выводу, что фиатные деньги скоро обесценятся на фоне глобального финансового кризиса. Кийосаки считает, что надвигается настоящая финансовая катастрофа.

По мнению Кийосаки, проблема в том, что в руках банков находятся «фальшивые деньги» — государственные валюты, — разрушающие экономику. Кийосаки отметил, что деньги теряют ценность, в том числе из-за их неограниченности, тогда как BTC ограничен 21 млн монет, и благодаря конечному числу спрос на биткоин растёт.

В этом, а также в экономических проблемах США эксперт винит «трёх марионеток»: это президент США Байден, председатель ФРС США Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен. По словам Кийосаки, их вина в том, что они «продолжают печатать больше денег и увеличивают госдолг».

Кроме того, Кийосаки считает биткоин схожим с сетевым фастфудом McDonald’s: сетевой маркетинг эффективен и в случае BTC, цифровой актив — тоже сеть, и тоже является открытой и прозрачной системой.

Кийосаки подчеркнул, что не продаёт биткоин, несмотря ни на какие предложения, потому что эта монета — «номер один», а вот кто номер два — неизвестно.