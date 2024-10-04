В России ждут подорожания одного из видов мяса

Свинина в этом году в России оказалась самым стабильным по цене мясом. В Минсельхозе сообщили, что за восемь месяцев этого года производство скота и птицы на убой составила 9 млн тонн, что на 4,2% выше, чем в 2023 году. Эксперты объяснили URA.RU, что на таком фоне резких скачков стоимости мяса на 10-15% не должно быть.

В Минсельхозе уточнили, что учитывались самые разные сельскохозяйственные организации — как крупные, так и малые. По данным ведомства, показатель производства крупного рогатого скота увеличился на 8,4%, по свинине зафиксировали рост на 6,1%, и еще на 2% больше стало птицы.

Как рассказал корреспонденту URA.RU генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, в их отрасли — это абсолютно прогнозируемый прирост производства, который стабильно происходит последние 15 лет. А в 2019 году Россия вышла на полную самообеспеченность этим видом продукта.

«В стране растет потребление свинины. За девять месяцев этого года потребительская цена на этот вид мяса выросла менее чем на 3% — это кратно ниже инфляции. Сейчас свинина — самое стабильное по цене мясо. Более того, на уровне 2021-2022 года, ее стоимость сравнялась с мясом птицы. Мы долго шли к этому результату», — отмечает Юрий Ковалев.

Все это помогло резко увеличить потребление свинины в стране. Сейчас расчет идет на 81 кг на человека.

«Это уровень экономически развитых стран, когда население может позволить себе такие объемы», — продолжает Юрий Ковалев.

И, конечно же, отрасль не стоит на месте. Стоит амбициозная задача — войти в пятерку мировых экспортеров.

Россия уже несколько лет подряд становится одним из крупнейших производителей мяса свинины, говядины и птицы, подтвердила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Алла Новицкая.

«Россия вышла на лидирующие позиции в экспорте мяса индейки в мире, заняв первое место среди европейских стран. И хотя в 2024 году некоторые производители индейки начали переходить на производство мяса курицы, так как себестоимость его производства более низкая, незначительный прирост есть и в этом секторе. Даже в случае непредвиденного падения собственного производства мяса курицы, у России уже есть отлаженные каналы импорта и обычные потребители не пострадают», — отметила Алла Новицкая.

В «Руспродсоюзе» URA.RU сообщили, что сейчас средние розничные цены на свинину составляют 358,4 рубля за кг. А в начале года за него просили 344,4 рубля. «Говядина в рознице стоит 572,2 рубля за кг, против 520,3 рубля в начале года. А вот куриное мясо в опте имеет тенденцию к снижению. Если в начале года его продавали за 226,9 рубля за кг, то сейчас его цена 217 рублей», — сообщил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

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Общее же потребление мяса в стране выросло на 13%. Это продукт эластичного спроса, поэтому резкие скачки цен на 10-15% невозможны, считает экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

«То, что выросло производство говядины — это очень хорошо. Долгое время у нас была нехватка этого мяса, и оно закупалось за рубежом. Думаю, сейчас можно сказать, что некоторый объем мы импортозаместили», — отмечает Леонид Холод.

И, с учетом спроса, по мнению эксперта, можно ожидать увеличение объема потребления. У нас есть задел для того, чтобы цены на этот вид продукта не повышались, ведь рост производства расширит предложение мяса на рынке.