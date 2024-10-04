Цукерберг стал вторым по богатству человеком в мире

Состояние Марка Цукерберга преодолело отметку в 200 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Forbes. По данным издания, основатель Meta*обошел по размеру состояния главу Amazon Джеффа Безоса и занял вторую строчку в рейтинге.

Так, в рейтинг миллиардеров Forbes впервые вошли сразу четыре миллиардера с состоянием в 200 миллиардов долларов и более. Издание оценило состояние Цукерберга в 200,8 миллиарда долларов.

Также среди лидеров списка миллиардеров Forbes - предприниматель Илон Маск, основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос и соснователь, главный технический директор и председатель совета директоров американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон.

Ранее РИА Новости проанализировало данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index и пришло к выводу, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на $30,2 млрд. Больше всех разбогател бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Рост его состояния оценивается в $6,22 млрд.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.