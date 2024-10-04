Румыния попросила ограничить ввоз с Украины яиц и мяса птицы

Румынская сторона обратилась к Еврокомиссии с просьбой разобраться с импортом с Украины яиц и мяса птицы. Об этом сообщает агентство «Прайм».

С соответствующей инициативой выступил министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу. Как отмечается, в данном случае требуется вмешательство ЕК. Он обратил внимание на то, что фермерам страны предъявляются определенные условия по выращиванию птицы, которые предполагают гораздо более высокие затраты по сравнению с затратами фермеров из-за пределов Европейского Союза.

«Мы ждем быстрого решения Европейской Комиссии, но доносим до фермеров, что готовы применить механизм лицензирования импорта, который мы уже успешно применили в случае с зерном, сахаром и мукой», - подчеркнул министр.

Ранее птицеводы Румынии обратились к властям с просьбой в одностороннем порядке запретить импорт продукции птицеводства из Украины, поскольку демпинговые цены ставят под угрозу существование румынских птицеферм.