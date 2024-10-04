Экономист предупредила об опасных последствиях повального снижения цен

Снижение цен на товары и услуги кажется благом, но только на первый взгляд: длительная устойчивая дефляция для экономики носит негативный характер, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Удешевление товаров и услуг способствует увеличению отложенного спроса на все, кроме товаров первой необходимости, поскольку население будет ожидать дальнейшего снижения цен. Это приведет к сокращению продаж и объемов производства, объяснила эксперт.

Снижение цен раскручивает «спираль дефляции»: снижение цен - снижение производства – снижение заработной платы – рост безработицы – снижение спроса – и так по кругу. Снижение объемов производства приводит к сокращению ВВП, вынуждает работодателей сокращать зарплаты и штат сотрудников.

Положительные эффекты дефляции тоже могут быть, но встречаются гораздо реже, отметила Долгова. К примеру, дефляция может прийти на смену бурному и неоправданному росту потребления, сократить риски избыточного кредитования и снизить риски надувания пузырей на рынках активов.

При этом в истории есть несколько примеров длительной устойчивой дефляции: Великая депрессия в США и «потерянное поколение» в Японии в 1991-2001 годах.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России за период с 24 по 30 сентября 2024 года составила 0,19% после показателя 0,06% неделей ранее. При этом в годовом выражении потребительские цены выросли на 8,57%.