Цена на нефть упала до $77,5 за баррель

Стоимость нефти стабилизировалась в пятницу, 4 октября, после повышения на 5% по итогам предыдущей сессии в связи с опасениями сокращения предложения на рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке. На это обратило внимание агентство «Интерфакс».

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 8:20 мск, достигла 77,51 долларов за баррель, что на 0,11 (0,14%) долларов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи упала к этому времени на 0,09 (0,12%) долларов, до 73,62 долларов за баррель.

Цена нефти отреагировала на слова Байдена о конфликте Израиля и Ирана

Ранее министр нефти Саудовской Аравии заявил, что цены на нефть могут упасть почти на 50%, если такие страны, как Ирак и Казахстан, не будут соблюдать квоты ОПЕК+.