РФ вошла в проект Всемирного банка, несмотря на противодействие Запада

Россия смогла добиться вхождения в новый флагманский проект Всемирного банка (ВБ) по оценке условий для ведения бизнеса в разных странах мира Business Ready (B-Ready), невзирая на противодействие Запада. Об этом сообщил в четверг ТАСС исполнительный директор от России в ВБ Роман Маршавин.

"Несмотря на попытки Запада исключить Россию из списка государств, участвующих в исследовании: год назад нашей страны не оказалось в первоначальном списке участниц, российской дирекции в ВБ удалось добиться включения России в третий этап подготовки отчета. Это в очередной раз подтверждает сохраняющуюся значимость и эффективность международных площадок для ведения конструктивного диалога и отстаивания национальных интересов, несмотря на попытки отдельных игроков использовать их в своих политических целях", - сказал специалист.

Он комментировал публикацию ВБ в четверг первого доклада в рамках проекта B-Ready, пришедшего на смену ежегодному исследованию Doing Business, которое было отменено в сентябре 2021 года из-за информации о нарушениях при подготовке.

Как отметил Маршавин, "в настоящее время уже ведется сбор данных для второго отчета B-Ready, который планируется выпустить в сентябре 2025 года и который охватит более 100 экономик". "Третий отчет, публикация которого запланирована на сентябрь 2026 года, охватит около 180 экономик", - уточнил глава российской дирекции ВБ. Именно третий доклад и будет содержать посвященный России раздел.

Проект B-Ready направлен на сбор и анализ данных для оценки делового и инвестиционного климата по всему миру. Его основная цель - помочь странам улучшить внутреннюю бизнес-среду, привлечь частные инвестиции, создать рабочие места и повысить производительность, способствуя инклюзивному и устойчивому экономическому развитию.

Новая методология и проверка

По мнению ВБ, "Business Ready, преемник проекта Doing Business, отражает более сбалансированный и прозрачный подход к оценке делового и инвестиционного климата в стране". "Этот подход был сформирован на основе рекомендаций экспертов как внутри ВБ, так и за его пределами, включая правительства, частный сектор, организации гражданского общества и научных исследователей", - отметили авторы нового доклада.

Как заверяют в банке, ключевая особенность новой программы состоит в прозрачности. "Вся информация, собранная в рамках проекта - исходные данные, баллы, а также расчеты, использованные для их получения, - теперь находится в открытом доступе на сайте проекта. Более того, все результаты, представленные в отчетах, можно воспроизвести с помощью простых наборов инструментов, размещенных на сайте", - свидетельствуют в ВБ.

Скандал с Doing Business

В сентябре 2021 года ВБ объявил, что принял решение отказаться от дальнейшей подготовки докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении этих отчетов в недавнем прошлом. В аудиторском докладе по данной программе содержался вывод о том, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business, в частности показатели Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии в нем были завышены, а Азербайджана - занижены.

По версии аудиторов, в случае с Китаем данные были изменены, в частности, под давлением со стороны Джим Ён Кима, являвшегося в то время президентом ВБ, а также под влиянием нынешнего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, которая в 2018 году занимала пост исполнительного директора Всемирного банка. При этом в октябре 2021 года исполнительный совет МВФ по итогам разбирательства выразил полное доверие Георгиевой.

В 2019 году Россия в рейтинге Doing Business поднялась на 3 позиции и заняла 28-е место. Как сообщал в октябре 2019 года ТАСС Маршавин, место России в рейтинге Doing Business ВБ было потенциально выше 28-го, так как ВБ учитывал не все реализуемые в стране реформы. Россия предлагала усовершенствовать методику подсчетов, эти предложения банком изучались.