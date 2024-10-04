Аналитик спрогнозировал, на сколько вырастет ключевая ставка

Центробанк на заседании в октябре повысит ключевую ставку до 20%, однако в дальнейшем возможен рост еще на несколько процентных пунктов. Такой прогноз в комментарии Банки.ру дал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
«Ожидаем роста ставки до 20%. Банк России остро реагирует на инфляционные ожидания, которые снова вырастут на фоне увеличения утильсбора. Плюс статистика по инфляции не прибавляет позитива», — пояснил эксперт.
Он отметил, что инфляция в последнее время находится в коридоре 6–8% с сезонной корректировкой.
«Предельная реальная ставка получается уже сейчас не менее 11%, а средняя — не меньше 8%. В целом реальные ставки в 10% в течение 12 месяцев способны вернуть инфляцию к цели ЦБ 4%. Но есть проблема: индексация тарифов ЖКУ и естественных монополий с учетом роста утильсбора будет давать 1,5–2 процентных пункта к инфляции следующего года. Таким образом, Банку России нужно приводить инфляцию уже не к 4%, а к 2% в течение предстоящих пяти кварталов. Для компенсации дополнительных 2 п. п. требуется дополнительное повышение ставки еще на 3–4 п. п., исходя из лагов действия денежно-кредитной политики. Но сейчас стоимость денег на рынке сильно выше, чем "ключ" плюс 1–2 п. п. Деньги стоят примерно "ключ" плюс 4 п. п. То есть столько, сколько бы они стоили при ставке 21%», — отметил Илья Федоров.