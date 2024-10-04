Аналитик спрогнозировал, на сколько вырастет ключевая ставка

Центробанк на заседании в октябре повысит ключевую ставку до 20%, однако в дальнейшем возможен рост еще на несколько процентных пунктов. Такой прогноз в комментарии Банки.ру дал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Ожидаем роста ставки до 20%. Банк России остро реагирует на инфляционные ожидания, которые снова вырастут на фоне увеличения утильсбора. Плюс статистика по инфляции не прибавляет позитива», — пояснил эксперт.

Он отметил, что инфляция в последнее время находится в коридоре 6–8% с сезонной корректировкой.