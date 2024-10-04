Объем ФНБ России резко увеличился в сентябре

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по итогам сентября 2024 года составил почти 12,79 триллиона рублей, что примерно на 600 миллиардов больше, чем месяцем ранее, Минфином России статистики.

К 1 сентября в ФНБ было 12,166 триллиона рублей, к 1 августа 12,278 триллиона.

На сопоставимые величины резко выросла и ликвидная часть главной российской «кубышки». За месяц она увеличилась с 4,855 до 5,255 триллиона рублей. В материалах ведомства указывается, что на счетах ФНБ в российском Центробанке по состоянию на 1 октября размещено 221,8 миллиарда китайских юаней, 292,5 тонны золота. Оба показателя незначительно сократились по сравнению с уровнями месячной давности.

Ранее стало известно, что Россия получила в сентябре 771,9 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. При этом разница между фактическим и ожидаемым месячным объемом дополнительных нефтегазовых доходов страны составила в сентябре минус 38,6 миллиарда рублей против плюс 10,9 миллиарда в августе.