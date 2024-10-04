Международные резервы РФ еще больше выросли

Объем международных резервов России на 27 сентября составил 633,6 млрд долларов против 625,2 млрд долларов на 20 сентября 2024 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.

За неделю российские резервы выросли на 8,4 млрд долларов, или на 1,3%. Как говорится в комментарии ЦБ, рост произошел «главным образом за счет положительной переоценки». Неделей ранее был также зафиксирован рост международных резервов РФ — на 8,2 млрд долларов.

За 2023 год международные резервы РФ выросли на 21,8 млрд долларов, за 2022-й — сократились на 48,6 млрд долларов. По итогам 2021 года произошел прирост на 34,9 млрд долларов. За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов после роста на 85,9 млрд в 2019-м. На 18 февраля 2022 года был зафиксирован рекордный за всю историю объем российских резервов — 643,2 млрд долларов.