Орешкин возглавил оргкомитет ПМЭФ

Президент России Владимир Путин назначил замруководителя своей администрации Максима Орешкина новым председателем организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соответствующий указ опубликован.

С 2020 года эту должность занимал Андрей Белоусов, который в прошлом составе правительства был первым вице-премьером. С конца 2018 года оргкомитет возглавлял Константин Чуйченко в статусе вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России. Проходит с 1997 года. На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом.