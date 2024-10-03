Обмен замороженными активами в России столкнулся с проблемами

Центробанк России готов поддержать новый этап обмена замороженными активами, но отмечает недостаточный спрос со стороны нерезидентов. Об этом сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова на конференции Cbonds.

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«Если будет спрос, то регулятор готов к необходимым действиям. Отсутствие желающих со стороны нерезидентов возникло из-за целого ряда причин», — пояснила Шишлянникова.

Указ, допускающий обмен активами, был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре прошлого года. Первый этап обмена прошел весной-летом 2023 года. По его итогам нерезиденты выкупили бумаги на 8,1 млрд руб., а более 700 тыс. физлиц смогли избавиться от части заблокированных активов.

Замглавы Минфина Иван Чебесков оценил результаты первого этапа как «неплохие, но мы, конечно, ожидали получше». Всего к обмену заявляли ценных бумаг на 35,3 млрд руб., что значительно превысило реальный спрос.

В конце августа Минфин продлил обмен активами до 12 октября, предоставив нерезидентам возможность подать дополнительные заявки.