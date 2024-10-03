Оценены шансы России увеличить добычу газа

В 2025 году Россия может повысить добычу газа. К такому выводу пришли эксперты Международного энергетического агентства (МЭА), опубликовавшие его в «Обзоре глобальной газовой безопасности 2024 года».

По их мнению, в следующем году добыча данного углеводорода в РФ может увеличиться почти на два процента и достигнуть 687 миллиардов кубометров. В 2024 году, как полагают в МЭА, Россия добудет 675 миллиардов кубических метров этого энергоносителя.

Ранее появился прогноз, что одним из результатов конкуренции Европы и Азии за данный вид ископаемого топлива станет то, что в 2025 году мировой спрос на него повысится до рекордно высоких значений.

По данным МЭА, в первые шесть месяцев 2024 года Россия нарастила поставки газа в Европу. В то же время страны этого континента снизили импорт сжиженного природного газа на 17 миллиардов кубометров.