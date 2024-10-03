В России объяснили приостановку ввоза казахского зерна

Официальная приостановка ввоза казахского зерна говорит о том, что Москва устала от нечестных условий транзита своего зерна через Астану, так как в обмен на льготы Россия получает драконовские тарифы, заявил НСН глава Зернового союза Аркадий Злочевский.

Россия приостанавливает ввоз на свою территорию зерна и продуктов его переработки из Казахстана. Казахстанские производители назвали эти ограничения ответом на запрет Астаны на ввоз пшеницы из РФ до 1 января 2025 года и охарактеризовали ситуацию как начало торговой войны, российская сторона объясняет это заботой о фитосанитарной безопасности, пишет «Независимая газета». Злочевский призвал пока не считать это торговой войной.

«Казахское зерно уже год не завозится на российскую территорию, мы его не потребляем. В этом просто нет экономического смысла. Раньше регионы, которые граничат с Казахстаном, завозили на переработку. Сейчас этого нет, так как у нас зерно дешевле. Это чисто ритуальный запрет. Казахстан продлил запрет на ввоз российского зерна, наш ответ очевиден. Во что это выльется, я не берусь судить. Я бы не стал это маркировать как торговую войну», - отметил он.

По его словам, Россия готова пересмотреть многолетние «нечестные» условия транзита. Он напомнил, что Казахстан отправляет свою продукцию через Россию в Прибалтику.

«Там гораздо больше вопросов будет касаться транзита казахского зерна через Россию. Это зерно через нас едет в Прибалтику, транзит осуществлялся по льготным тарифам. При этом транзит российского зерна по Казахстану осуществляется по драконовским тарифам. Казахстану невыгодно, чтобы мы нашим дешевым зерном выталкивали объемы Таджикистана, Киргизии. Проблема должна получить какое-то разрешение. Много лет мы транзитируем по невыгодным условиям, хотя пропускаем через свою территорию на льготных условиях», - объяснил собеседник НСН.

Урожай кукурузы в этом году будет рекордно низким не только из-за засушливой погоды в южных регионах, на итоги года повлиял переход на отечественные семена, заявил ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский «Радиоточке НСН».