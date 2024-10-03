Белоруссия подняла цены на ряд продуктов для России

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии в очередной раз повысило минимальные экспортные цены на молочные продукты для российского рынка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства РБ.

Согласно постановлению от 1 октября 2024 года, с 3 октября вступают в силу новые ценовые ограничения.

Теперь минимальная цена на сыры нежирные и обезжиренные для плавления составляет ₽325 за килограмм (ранее ₽320), на сыры жирностью 45% и ниже — ₽435 (ранее ₽425), а на сыры жирностью выше 45% — ₽445 (ранее ₽430).

«Данное повышение цен является частью регулярной корректировки экспортной политики», — прокомментировал ситуацию представитель минсельхозпрода Белоруссии.

Это уже одиннадцатое повышение минимальных цен на молочные продукты для экспорта в Россию с начала 2024 года. Предыдущие изменения вносились 12 сентября, 1, 16 и 23 августа, 16 и 12 июля, 22 июня, 2 и 12 апреля, а также 8 и 23 марта.