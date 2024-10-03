Стоимость риса в Азии рухнула на фоне новостей из Индии

Рис в Азии резко подешевел на позитивных новостях из Индии: Нью-Дели смягчил ограничения на экспорт товара. Об этом пишет Bloomberg.

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На торгах в среду цена тайского белого риса 5-процентной очистки — азиатский эталон — упала примерно на 11%, до $509 за тонну. Это самое резкое падение стоимости риса с мая 2008 года.

В прошлом году Индия ввела ограничения на продажу риса за рубеж для сдерживания местных цен перед выборами. Страна является крупнейшим экспортером этой зерновой культуры. В результате этого решения цены на рис в регионе значительно выросли.

В августе стоимость риса в Японии взлетела на 28,3%, что стало самым стремительным ростом цен на этот продукт с сентября 1975 года. Запасы риса в стране на фоне высокого спроса сократились до исторического минимума.