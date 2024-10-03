Банки оценили запрет на увеличение лимита по кредитным картам

Банки раскритиковали законодательную инициативу о введении запрета на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора с заемщиком. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка (НСФР) в ряд ведомств.

Письма адресованы ЦБ, Минфину, Совету Федерации и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Законопроект внесли в Госдуму минувшей весной.

Как отмечается, механизм увеличения кредитного лимита в рамках одного договора используется в отношении кредитных карт. В письме НСФР говорится, что в настоящее время подавляющее большинство банков включает в условия договора с клиентами условие о возможности увеличения лимита кредитования в пределах установленного максимального значения.

«Такой порядок увеличения лимита по карте юридически не является односторонним изменением договора в части изменения кредитного лимита», — подчеркивается в документе.

По словам Аксакова, аргументы будут рассматривать и выслушивать. В дальнейшем будет принято решение, отметил он.

Ранее эксперты, опрошенные «Банки.ру» рассказали, какие есть мифы о просрочке по кредиту. В частности, часто люди заблуждаются в том, что банки штрафуют за любую просрочку. Портал писал, что не все из них влекут за собой штрафы и пени. Отмечалось, что банки лояльно относятся к техническим задержкам (1–2 дня), когда деньги с опозданием зачисляются через банкомат или с помощью переводов между банками.