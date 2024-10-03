У портов США образовалась очередь из судов

По меньшей мере 45 судов, перевозящих контейнеры с грузами, выстроились в очередь у портов Атлантического побережья США из-за забастовки работников гаваней, начавшейся 1 октября. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, еще 29 сентября на якоре у портов американского Восточного побережья стояли всего три судна, тогда как ко 2 октября их количество кратно увеличилось. Агентство отмечает, что простой в разгрузке контейнеров из-за продолжения забастовки может привести к дефициту в США импортных товаров различных категорий - от продуктов питания до запчастей для автомобилей.

"Похоже, многие [перевозчики] предпочли просто переждать [забастовку] в надежде на быстрое разрешение конфликта", - комментирует ситуацию эксперт аналитической компании Everstream Analytics Джена Санторо. По ее оценкам, к концу недели очередь из контейнеровозов может удвоиться, а на полную разгрузку "могут потребоваться недели, если не месяцы".

Как пишет Reuters, альтернативой ожиданию конца забастовки может стать отправка контейнеровозов в порты на Тихоокеанском побережье США через Панамский канал, однако такой вариант подразумевает значительное увеличение длины маршрута и сопутствующих расходов, а также затягивание сроков доставки. При этом представитель работодателей грузчиков - ассоциация портовых операторов USMX - ранее заявил, что достижение соглашения с профсоюзом для урегулирования конфликта "требует переговоров".

1 октября газета Politico сообщила, что десятки тысяч портовых грузчиков на Атлантическом побережье США начали забастовку и покинули свои рабочие места после полуночи. Причиной забастовки стало то, что Международная ассоциация портовых грузчиков и представители судоходной отрасли США не смогли согласовать новый договор об условиях и оплате труда. По данным издания, начало акции означает, что грузы не могут быть разгружены в портах по всему Атлантическому побережью и побережью Мексиканского залива. Отмечалось, что даже кратковременный простой портов может вызвать "шок в экономике". Если забастовка затянется, она поставит в трудное положение Демократическую партию США, включая ее кандидата в президенты Камалу Харрис, которая будет вынуждена "выбирать между своими союзниками-рабочими и полноценно функционирующей экономикой".

Белый дом уже призывал USMX в короткие сроки урегулировать разногласия с профсоюзом. Президент США Джо Байден заявлял, что не намерен вмешиваться и предпринимать что-либо для предотвращения забастовки.