В России увидели предпосылки для дальнейшего роста ключевой ставки

Центробанк России может поднять ключевую ставку после внесения «бюджетного пакета», в составе которого есть законопроект о возможном росте расходов до конца года, пишет «Коммерсант». News.ru

Речь идет о том, что документ позволяет потратить в 2024 году еще 1,5 триллиона рублей на приоритетные цели. Средства, необходимые для оперативной реакции на риски, возьмут в резервном фонде правительства. Финансирование пойдет из накопленных рублевых остатков бюджета, которых для этих целей достаточно. Однако в результате дефицит бюджета вырастет до 3,3 трн рублей, что составляет 1,7% ВВП. Lenta.ru

Ранее зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что данные по инфляции в стране показывают, что Банку России следовало раньше начать повышать ключевую ставку. Газета.Ru