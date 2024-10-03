Как в России планируют регулировать букмекеров

Рынок букмекеров в России растет большими темпами. О том, как в России его регулируют, разбирались «Известия».

Издание со ссылкой на информационно-аналитический портал «Рейтинг букмекеров» пишет, что суммарный объем ставок в России по итогам 2023 года увеличился на 40%, до 4,07 трлн рублей, а общая сумма депозитов — до 1,22 трлн.

Подчеркивается, что за последние годы в стране были приняты разные законодательные инициативы, которые регулируют отрасль. В частности, как указывает газета, в 2017-м был одобрен закон о целевых отчислениях для букмекеров, который обязал их направлять часть полученной прибыли на развитие спорта. В текущем году размер ежегодных целевых отчислений повысили с 1,5% до 2% выручки от всех заключенных пари.

В публикации говорится, что осенью Госдумой был принят в первом чтении пакет законопроектов по букмекерам. Документ предполагает, что у букмекерских контор и тотализаторов не будет возможности заключать пари с лицами младше 18 лет, ограниченными в дееспособности по решению суда, а также с гражданами, уклоняющимися от исполнения судебных решений, в том числе по уплате алиментов.

По словам заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова, около 6 млн граждан РФ ежегодно делают ставки в букмекерских конторах и тратят на это больше 1 трлн рублей в год. Как уточнил он, «выручка организаторов азартных игр в букмекерских конторах в 2019 году была 210 млрд рублей, в 2023 году это уже 1,2 трлн рублей».