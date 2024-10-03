Индия нарастила закупки нефти у России

Индия в сентябре нарастила закупки нефти у России на 6,4% по сравнению с августом, до 1,88 млн баррелей в сутки. Об этом пишет The Indian Express со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

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Многие ожидали, что Индия, наоборот, начнет сокращать импорт российского топлива, отметил руководитель отдела анализа нефти Kpler Виктор Катон.

Вероятно, в ближайшее время азиатская страна будет только увеличивать закупки нефти из РФ, продолжил аналитик. Индийские НПЗ планируют заключить долгосрочные сделки на поставки российских энергоносителей на 2025 год, отметил он.

Между тем на прошлой неделе, 27 сентября, министр нефти Индии Панкадж Джайн сообщил, что страна не будет покупать сжиженный природный газ (СПГ) с «Арктик СПГ 2». Причиной стало то, что проект, принадлежащий российской компании НОВАТЭК, находится под санкциями Запада.