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РИА Новости: Польша реэкспортирует на Украину удобрения из РФ из-за цен на газ

Высокие цены на газ и неконкурентоспособность произведенных в Польше удобрений вынуждают эту страну реэкспортировать на Украину азотные удобрения из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отрасли.

Цены на газ заставили Польшу реэкспортировать на Украину азотные удобрения из РФ
© gazeta.ru

Как отметил собеседник агентства, говорить о том, что Польша продолжает покупать удобрения из России, не принято. Это же касается того, что Украина де-факто получает российские удобрения. По его словам, заниматься перепродажей Польшу вынуждает «исключительно ценовая конъюнктура». Так, удобрения польского производителя Azoty неконкурентоспособны при текущих ценах на газ из-за слишком высокой себестоимости.

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По данным европейского статбюро, в июле Польша закупила у России 158 тысяч тонн удобрений на €55,7 млн, что вдвое больше уровня июня и примерно втрое больше прошлогоднего объема. Близкий по объему месячный импорт (137 тысяч тонн на $66,2 млн) наблюдался лишь один раз за последние несколько лет — в декабре 2021 года.

В середине лета Польша на 28% нарастила экспорт удобрений на Украину до 74,3 тысячи тонн, а в денежном выражении — на 35%, до €33 млн. Оба показателя на максимуме с марта текущего года.

Экономика