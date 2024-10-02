Как удар Ирана по Израилю повлиял на цену нефти

Ракетный удар Ирана по Израилю подбросил котировки барреля нефти Brent с 71 до 76 долл. за баррель. И все. Событие, на которое в прошлом году рынок отреагировал бы ростом на 20-30%, способное тогда поднять цены до 100 долл. за баррель, сейчас выразилось в незначительном подорожании нефти на 7%. Реакция, достойная новостей о прекращении нефтедобычи в Бельгии - стране, где запасов нефти просто нет.

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Мнений, почему так произошло, всего два. Первое, наиболее распространенное, что риски ближневосточного конфликта в его сегодняшнем состоянии рынок уже отыграл. Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, произошедшие локальные обстрелы территорий просто немного увеличили премию в нефтяных ценах, которая потом может опять снизиться, если не будет новых масштабных ракетных атак.

Иная точка зрения у главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова. По его словам, произошедший после атаки Ирана на Израиль рост цен смешной, он не отражает всех возможных рисков, которые есть в регионе. Сейчас делается все, чтобы нефтяные котировки не росли. Перед президентскими выборами в США (5 ноября 2024 года) финансовые спекулянты играют на стороне кандидата от демократов, а им, как правящей партии, важно не допустить подорожания бензина на американских АЗС, поясняет Симонов.

В случае перебоев с поставками газа вырастут цены на удобрения и, как следствие, продовольствие.

Кроме того, как уточняет портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, для США рост цены на нефть не выгоден, поскольку, во-первых, разгоняет инфляцию, а, во-вторых, им нужно пополнять свои стратегические запасы нефти, распроданные в последние годы.

Все эксперты сходятся, что на нефтяные цены сейчас может серьезно повлиять лишь расширение противостояния, втягивание в него других стран, а также действия, прямо затрагивающие добычу нефти в регионе или мировую торговлю нефтью. К примеру, ответный удар Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана или перекрытие Ираном Ормузского пролива - выход из Персидского залива в Индийский океан, ежедневно по нему проходит около 20% всей добываемой нефти в мире и, что не менее важно, 20% всего сжиженного природного газа (СПГ).

По словам аналитика "Цифра брокер" Кирилла Климентьева, в случае эскалации конфликта и перекрытия Ормузского пролива могут вырасти цены на газ. Как следствие, подорожают азотные удобрения. А это может стать причиной повышения цен на продовольствие.

По мнению Скрябина, в определенном варианте развития событий нельзя исключать и приостановку, например, Суэцкого канала (до 15% всей мировой торговли через море). В таком случае мы увидим подорожание большинства товаров в мировой торговле из-за роста затрат на логистику, удлинения маршрутов в обход Африки, нехватки судов, а также времени доставки. Добавить к этому можно приближение зимних праздников, когда растет спрос на товары, отмечает эксперт.

В любом из вариантов развития негативных сценариев никакое спекулятивное сдерживание цен уже не поможет, считает Симонов. Именно поэтому США очень противятся прямому втягиванию себя в этот конфликт, чего упорно добивается Израиль. И как не парадоксально, здесь интересы действующей власти США и Ирана совпадают. В Тегеране также не жаждут эскалации конфликта, а в США прекрасно понимают, что перекрытие Ираном Ормузского пролива, проблемы с транспортировкой нефти в регионе или с экспортом нефти из Ирана будут прекрасным подарком для кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

"Это будет такой "черный лебедь", мало не покажется. Цены на нефть, а вслед за ними на бензин взлетят. Причем Трамп в свойственной ему манере сможет заявить, что вот результат идиотизма действующей администрации, которая поджигает мир, а в результате нам достается", - говорит Симонов.

С другой стороны, уже после ракетной атаки США объявили, что собираются ужесточить санкции против Ирана. Пока без подробностей. При этом, как отмечает Потавин, в августе добыча нефти в Иране составила 3,7 млн баррелей в сутки (б/с) - самый высокий уровень с июня 2023 года. На экспорт уходит 1,5-1,8 млн б/с. Остановка хотя бы части такого объема добычи может поднять цены на нефть еще на 10-15%, ведь снижать будут не внутреннее потребление, а именно поставки за границу.

Экспорт нефти из Ирана уже под запретом, но есть страны, которые его не соблюдают. Например, основным ее покупателем является Китай. Хотя, чаще всего, в открытую он иранскую нефть не импортирует, а действует через компании-посредники, зарегистрированные в Сингапуре, ОАЭ и других странах.

Как поведут себя нефтяные котировки в дальнейшем, будет зависеть, помимо развития конфликта на Ближнем Востоке, еще от нескольких факторов. Во-первых, от действий альянса ОПЕК+. По плану участники сделки должны начать увеличивать добычу нефти с декабря этого года.

Кроме того, по словам Потавина, пока не ясно, отразятся ли на котировках забастовки портовых работников на Атлантическом побережье США. Это косвенно может затронуть глобальные цепочки поставок топлива. Также влияние будут оказывать данные по запасам нефти и топлива в США. Последняя статистика от Американского института нефти (API) оказалась неоднозначной: запасы сырой нефти и дистиллятов упали на прошлой неделе, а запасы бензина выросли.

По мнению аналитиков Freedom Finance Global, несмотря на геополитическое напряжение, влияние ближневосточных событий на долгосрочные котировки нефти остается ограниченным. Но нефть может получить поддержку, если прозвучат заявления властей Китая о стимулировании внутреннего спроса. Увеличение государственных расходов в Китае поспособствует росту экономики, что окажет положительное влияние на промышленные секторы. Это может поддержать цены на нефть, учитывая, что Китай остается ее крупнейшим мировым импортером. Также стимулировать экономический рост в развитых странах может снижение процентных ставок в связи с успехами в борьбе с инфляцией, считают эксперты.