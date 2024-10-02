В ОПЕК высказались о возможном обрушении цены нефти до $50

Заявление The Wall Street Journal о возможном падении цены нефти до 50 долларов за баррель абсолютно необоснованны. Об этом говорится в сообщении ОПЕК, передает ТАСС.

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Ранее WSJ опубликовала статью, в которой говорилось, что министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман во время телефонной конференции с участниками ОПЕК+ допустил возможность падения цен на нефть до 50 долларов за баррель, если члены организации не будут соблюдать договоренности об ограничении добычи топлива.

В ОПЕК указали, что никакой телефонной конференции на прошлой неделе, о которой заявила газета, не проводилось. Последняя встреча участников организации состоялась 5 сентября. На этом фоне в ОПЕК подчеркнули, что «сомнительные утверждении, связанные с анонимными источниками, не имеют никакого доверия и полностью сфабрикованы».

Также в организации обратили внимание на цитату, приписанную министру, где говорилось: «Некоторым лучше заткнуться и соблюдать свои обязательства перед организацией».