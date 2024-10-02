ВВП РФ за восемь месяцев вырос на 4,2%

Рост экономики России за восемь месяцев 2024 года составил 4,2%, в августе ВВП РФ вырос на 2,4%. Об этом говорится в обзоре о текущей ситуации в экономике РФ, подготовленном Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, в августе 2024 года рост ВВП составил 2,4% после 3,5% в июле (с исключением сезонного фактора -0,5% после 0,7% в июле). Основная причина - сдвиг "вправо" уборочной кампании в сельском хозяйстве. В целом за восемь месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,2%", - говорится в обзоре.