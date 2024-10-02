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Новак: рынок нефти резко отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке

Вице-премьер России Александр Новак объяснил реакцию мирового рынка нефти на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Новак: рынок нефти резко отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке
© РИА Новости

По словам Новака, международный рынок нефти очень остро отреагировал на ситуацию вокруг Израиля. Однако вице-премьер добавил, что колебание цен на нефть могло быть заметнее — по его словам, возможная эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже была частично заложена в цену на нефть.

«Как мы видим, рынок в последние два дня довольно-таки резко отреагировал, на несколько процентов цена на нефть выросла. В первый день это было примерно 4%. 2-3% сегодня мы видим рост. Я считаю, что в целом это не то колебание, которое могло быть, поскольку сам конфликт на Ближнем Востоке в целом уже был заложен частично в цене», — заявил Новак.

Напомним, что ранее цена на нефть поднялась на 3% на фоне конфликта на Ближнем Востоке.