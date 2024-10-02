Новак: рынок нефти резко отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке

Вице-премьер России Александр Новак объяснил реакцию мирового рынка нефти на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По словам Новака, международный рынок нефти очень остро отреагировал на ситуацию вокруг Израиля. Однако вице-премьер добавил, что колебание цен на нефть могло быть заметнее — по его словам, возможная эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже была частично заложена в цену на нефть.

«Как мы видим, рынок в последние два дня довольно-таки резко отреагировал, на несколько процентов цена на нефть выросла. В первый день это было примерно 4%. 2-3% сегодня мы видим рост. Я считаю, что в целом это не то колебание, которое могло быть, поскольку сам конфликт на Ближнем Востоке в целом уже был заложен частично в цене», — заявил Новак.

Напомним, что ранее цена на нефть поднялась на 3% на фоне конфликта на Ближнем Востоке.