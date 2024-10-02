Официальный курс доллара впервые за пять месяцев превысил 94 рубля
Центральный банк России (ЦБ) впервые за пять месяцев установил официальный курс доллара выше 94 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение регулятора.
Напомним, что с июня 2024 года ЦБ рассчитывает официальные курсы доллара и евро с помощью банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке. Согласно последним расчетам, официальный курс доллара США на 3 октября был установлен на уровне 94,5054 рубля (+1,15 рубль). При этом курс евро равняется 104,4481 рубля, а юаня — 13,3914 рублей. Отмечается, что в последний раз официальный курс доллара превысил 94 рубля 19 апреля.
Ранее в ЦБ рассказали, как ослабление рубля повлияет на инфляцию.