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В ЦБ оценили возможность повышения цели по инфляции

В среднесрочной перспективе возможность повышения цели по инфляции руководством Центробанка (ЦБ) не рассматривается. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

В ЦБ оценили возможность повышения цели по инфляции
© РИА Новости

Напротив, подчеркнул он, совет директоров ЦБ рассматривает возможность понижения цели по инфляции после ее стабилизации в стране. В настоящее время таргет по темпам роста потребительских цен в России установлен на уровне 4 процентов годовых.

Предпосылки для снижения цели по инфляции, добавил Заботкин, появились в конце 2021 года. Однако в 2022-м ситуация изменилась на фоне ввода масштабных торгово-экономических санкций со стороны западных стран. После достижения цели по инфляции, таргет можно будет постепенно понижать, резюмировал Заботкин.

Ранее он заявил, что при ключевой ставке в 7,5 процента годовых годовая инфляция в России сейчас была бы двузначной. В свою очередь, кредиты при таком раскладе не стали бы дешевыми, так как финансовые организации выдавали бы их, исходя из высоких инфляционных ожиданий. До этого в ЦБ спрогнозировали инфляцию в России по итогам 2024 года на уровне выше 6,5-7 процентов. На этом фоне Заботкин подчеркнул, что переходить к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) пока преждевременно.

Экономика
Алексей Заботкин
Банк России
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