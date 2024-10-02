Швецию обвиняют в попытке объявить бедность вне закона

Властей Швеции обвиняют в том, что они «объявили бедность вне закона». Это связано с тем, что правительством ранее были представлены планы по национальному запрету попрошайничества, сообщает The Guardian.

Правоцентристская коалиция, которую поддерживают ультраправые «Шведские демократы», сообщила, что проведет девятимесячное расследование по поводу введения национального запрета на попрошайничество. Лидер группы «Шведские демократы» Линда Линдберг в минувший понедельник подняла вопрос о том, что приезжие из других стран ЕС «выпрашивают милостыню у магазинов». Так, попрошайничество в стране хотят запретить.

Однако после этого с критикой выступила христианская общественная организация, работающая с уязвимыми слоями населения в столице, указывает издание.

«Запрещать попрошайничество или требовать разрешения на попрошайничество - это просто перекладывать проблему в тщетной попытке объявить бедность вне закона», - отметила представитель организации Фанни Силтберг.

Ранее сообщалось, что власти Швеции планируют значительно увеличить размер финансовой поддержки для стимулирования мигрантов к возвращению в их родные страны.