Послы ЕС согласовали новый санкционный механизм против России

Послы ЕС согласовали новый механизм санкций против РФ, которые будут вводиться за якобы предпринятые Москвой гибридные действия в отношении третьих стран. Газета.Ru

«COREPER (Комитет постоянных представителей ЕС - прим. ТАСС) утвердил новый механизм санкций за гибридные действия со стороны России в отношении третьих стран», - сообщил дипломатический источник в Брюсселе. ТАСС

24 сентября «Большая семерка» заявила о планах продолжить давление на Россию, расширив уже существующий пакет санкций и экономических мер. News.ru