Кредитный рейтинг Израиля резко изменился

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings решило понизить долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной и национальной валюте. Показатель был снижен с «A+» до «A», передает агентство «Прайм».

В агентстве указали на наличие вероятности того, что конфликт Израиля с «Хезболлой» станет более затяжным и обострится. Ситуация будет и дальше создавать угрозу безопасности страны, говорится в обзоре. S&P прогнозирует, что военная активность может сохраниться до следующего года.

В 2024 году теперь ожидается нулевая динамика, а в 2025 – рост на 2,2% (ранее ожидался рост на 0,5% и 5% соответственно). В агентстве предположили, что восстановление экономики начнется в 2026 году. Однако для этого ситуация с безопасностью должна стабилизироваться во второй половине 2025 года, отмечают специалисты.

Кроме того, эксперты агентства ожидают увеличения бюджетного дефицита Израиля как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе по мере дальнейшего роста расходов на оборону.

Накануне Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал это ответом на убийства Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана.