Экономист спрогнозировал курс доллара и евро на октябрь

К концу октября курс доллара может достигнуть 95 рублей, а курс евро — 105, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим прогнозом экономист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

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«Поскольку ничего в экономике России не меняется, в экономике США тоже, в евро тоже ничего за это время радикально не меняется, значит, не меняются и курсовые соотношения. Единственное, что надо принять во внимание, что в России продолжается достаточно серьезная инфляция, и это может привести к концу месяца к незначительному ослаблению рубля по отношению к доллару и евро», — объяснил Беляев.

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К концу месяца курс рубля по отношению к доллару может быть 95, а к евро — 105 Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Ранее Банк России снова поднял курсы доллара и евро. Согласно данным Центробанка, официальная стоимость доллара 3 октября вырастет на 1,15 рубля, до 94,5 рубля, евро будет стоить 104,45 рубля, прибавив 80 копеек. Юань также подорожал — на 20 копеек, до 13,39 рубля. В ходе торгов на Мосбирже он поднимался в среду до максимальных за год 13,5 рубля.