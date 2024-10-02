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Дефицит бюджета страны ЕС достиг пика

Дефицит бюджета Франции достиг пикового значения с момента образования Евросоюза. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на открытую статистику.

Дефицит бюджета страны ЕС достиг пика
© РИА Новости

Как отмечается, такая динамика наблюдается при нынешнем президенте Эммануэле Макроне. Минимальным за время правления среднее значение отношения дефицита к национальному ВВП было при Жаке Шираке - 2,8%, при нынешнем президенте Макроне оно составило 5,3%, говорится в публикации.

«На президентство Макрона пришелся один из самых сложных периодов мировой истории и французской в частности - ситуацию с дефицитом бюджета сильно подпортил коронавирусный 2020 год - по его итогам показатель достиг максимального за все 30 лет уровня в 7,68%», - говорится в публикации.

По прогнозам Министерства финансов Франции, по итогам текущего года дефицит бюджета составит 6%. По состоянию на июль этого года показатель уже составил 156,91 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета до 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП, с текущих 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП. Изначально закон о бюджете на 2024 год предусматривал дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.