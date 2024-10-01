Нефть подорожала на фоне новостей о готовящейся атаке Ирана на Израиль

Согласно данным торгов, мировые цены на нефть выросли на 3% на фоне появившихся новостей о готовящейся иранской атаке на Израиль. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла показателя в 73,78 доллара за баррель (+2,9%) по состоянию на 17:33 по мск. Одновременно с этим цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) также выросла до 70,26 долларов за баррель (+3,07%).

Рост цен произошел на фоне того, что США опубликовали данные о возможной ракетной атаке Ирана по Израилю. Как заявил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, эти новости «поколебали уверенность медведей и хедж-фондов». Он также добавил, что в ответ на иранскую атаку в Израиле могут вывести из строя добывающую и перерабатывающую инфраструктуру Ирана.

Ранее США объявили о подготовке Ираном ракетной атаки против Израиля.