Forbes: Маск третий год остается богатейшим человеком в США

Предприниматель, основатель производителя электрокаров Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск третий год подряд возглавляет список богатейших американцев по версии журнала Forbes.

"Богатейшим человеком в США третий год подряд становится Илон Маск, чье состояние оценивается в $244 трлн", - указывает издание.

Отмечается, что, несмотря на потерю $7 млрд в связи с волатильностью акций Tesla, Маск опережает своего ближайшего конкурента - основателя Amazon Джеффа Безоса, чье состояние оценивается в $197 млрд, - на $47 млрд. На третьем месте расположился глава корпорации Meta (запрещена в РФ) Марк Цукерберг с состоянием в $181 млрд.

Всего журнал включил в свой список богатейших людей США 400 человек, их общее состояние оценивается в $5,4 трлн. В 2024 году в этот список вернулся кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, его состояние журнал оценивает в $4,3 млрд.

Минимальный размер состояния для попадания в список 400 богатейших жителей США в этом году составил $3,3 млрд, в 2023 году эта отметка находилась на уровне $2,9 млрд.