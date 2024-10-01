Минск продлил запрет ввоза ряда товаров через границу с Литвой

Правительство Белоруссии продлило на полгода запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы. Об этом сообщила пресс-служба Совмина Белоруссии в своем Telegram-канале.

Как уточнили в правительстве, изменения внесены в постановление Совмина от 14 марта нынешнего года, которым установлен запрет на перемещение через пункты пропуска на белорусско-литовской границе ряда товаров, ввозимых для реализации на территории Белоруссии, независимо от страны их происхождения. Срок действия запрета продлен до 1 апреля 2025 года, пояснили в Совмине.