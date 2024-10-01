Россия резко снизила поставки зерна за рубеж

Россия в сентябре 2024 года отгрузила на экспорт 5,76 миллиона тонн основных зерновых культур, что на четверть меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза сообщает «Интерфакс».

В сегменте пшеницы, занимающем основные объемы поставок российского зерна за рубеж, снижение оказалось не столь резким (на 16 процентов, до 5,29 миллиона тонн), в то время как ячменя было отгружено втрое меньше, чем в первом осеннем месяце прошлого года, а кукурузы — вдвое. По словам директора аналитического департамента союза Елены Тюриной, в целом резко сократилось количество экспортируемых зерновых и зернобобовых культур — с 29 до 8 видов.

Также эксперт указала, что в сравнении с данными годичной давности в сентябре заметно сузилась география поставок пшеницы из РФ — с 52 до 33 стран. Крупнейшим ее покупателем в прошедшем месяце стал Египет. В топ-3 также вошли Тунис и запретившая ввоз пшеницы Турция. В связи с этим отмечается, что речь идет о транзитных поставках через страну.

По итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона российские агроэкспортеры отправили иностранным покупателям в общей сложности рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составило более четверти всего мирового экспорта. В Центре ценовых индексов считают, что стоимость этой зерновой культуры вырастет на мировом рынке в 2025 году.