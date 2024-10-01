В Кремле прокомментировали бюджет на 2025 год

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга назвал бюджет на 2025 год тщательно сбалансированным и выверенным. Газета.Ru

«Это тщательно сбалансированный и выверенный бюджет, ориентированный на сохранение высоких темпов экономического развития», — подчеркнул Песков. Ura.Ru

Ранее он сообщил, что бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов учел средства для достижения целей специальной военной операции и выполнения социальных обязательств, что было поручено президентом. Деловая газета «Взгляд»