В России хотят ввести налог на сверхприбыль банков

В России выступили за введение налога на сверхприбыль банков. Соответствующий законопроект вносят в Госдуму сегодня, 1 октября.

Инициаторами выступают первый зампред комитета по бюджету Александр Ремезков и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В документе говорится, что, по данным Банка России, по итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн рублей. Подчеркивается, что в сравнении с 2022 годом финансовый результат банковского сектора вырос более чем в 16 раз.

Центробанк считает, что чистая прибыль банков в 2024 году будет находиться в диапазоне 3,1–3,6 трлн рублей, отмечается в документе.

«В этой связи законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога», — указано в нем.

Согласно пояснительной записке, сверхприбыль банков будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год. Ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате.

Банки России заморозили 30 тысяч счетов в первый день работы нового закона

Ранее сообщалось, что Минфин РФ выступил за повышение ставки налога на купонный доход по государственным, муниципальным ценным бумагам и обращающимся облигациям российских организаций для юридических лиц с 15% до 20%.